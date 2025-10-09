StatisticAll 2025 | a Treviso il Festival della Statistica racconta il fattore umano tra lavoro società e intelligenze artificiali
A Treviso dal 16 al 19 ottobre torna il Festival della Statistica e della Demografia In arrivo l’11ª edizione di StatisticAll dedicata a “Il fattore umano. Lavoro, società, intelligenze artificiali: la rivoluzione dei dati” Quattro giorni di incontri, dibattiti, laboratori e spettacoli per raccontare come i dati aiutano a leggere il presente e immaginare il futuro del lavoro, della società e delle nuove generazioni La città di Treviso si prepara ad accogliere, dal 16 al 19 ottobre, l’undicesima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia che da oltre un decennio unisce sapere scientifico, divulgazione e cultura dei dati, ponendosi come uno dei principali laboratori di riflessione pubblica sulle trasformazioni economiche, sociali e demografiche del nostro tempo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
