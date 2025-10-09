Stati Uniti Under 20-Italia Under 20 | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni

Justcalcio.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-09 18:20:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Tutte le informazioni su Stati Uniti Under 20-Italia Under 20: le formazioni e come seguire il match. L’ Italia prosegue il suo cammino al Mondiale Under 20: agli ottavi di finale è sfida con gli Stati Uniti. Il ko contro l’Argentina nell’ultima gara della fase a gironi non è costato l’eliminazione agli Azzurrini di Carmine Nunziata, che hanno chiuso il raggruppamento al secondo posto con 4 punti strappando il pass per la fase a eliminazione diretta. Allo Stadio El Teniente di Rancagua, in Cile, l’Italia Under 20 se la vedrà ora con i pari età degli USA per conquistare l’accesso ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stati - uniti

Gli Stati Uniti si ritirano dall’Unesco

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

90 Day Fiancé: la verità sull’arresto della star femminile negli Stati Uniti

stati uniti under 20Dove vedere in tv Stati Uniti-Italia al Mondiale Under 20? Sky o Rai, orario - Appuntamento all'Estadio El Teniente di Rancagua per la gara valida per gli ottavi di finale: le probabili formazioni di Nunziata e Mitrovic ... Secondo corrieredellosport.it

stati uniti under 20Italia-Stati Uniti Mondiali U20, orario e dove vedere in tv e streaming l'ottavo di finale - Gli azzurrini di Nunziata sfidano gli statunitensi allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua: in palio il passaggio ai quarti ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Stati Uniti Under 20