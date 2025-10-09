Stasi accusa la mia famiglia Cosa c' è nell' altro biglietto a casa Sempio

Il 17 gennaio 2017 dal sostituto procuratore generale di Milano, Laura Barbaini, è arrivato a Mario Venditti un appunto con l'intestazione della Procura generale presso la Corte d'appello di Milano in cui veniva sottolineato, esattamente due mesi prima che lo stesso decidesse di chiedere l'archiviazione per Andrea Sempio nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, che l'amico Marco Poggi " non risulta aver svolto alcun ruolo né risulta avere mai avuto alcuna collocazione nella vita di Chiara Poggi " e che " non esiste alcun contatto diretto tra i due soggetti in base ai dati telefonici e in base ai dati informatici " nei " sei mesi precedenti all'omicidio, né in epoca anteriore ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Stasi accusa la mia famiglia". Cosa c'è nell'altro biglietto a casa Sempio

In questa notizia si parla di: stasi - accusa

Raffaele Sollecito torna a parlare di Garlasco e Alberto Stasi e accusa gli inquirenti: "Per me è innocente"

“Alberto Stasi incastrato”: Garlasco, da chi arriva l’accusa clamorosa

Andrea Sempio, gli appunti del papà: «Stasi fa seguire Andrea, accusa la mia famiglia». Le indagini a Brescia e il mistero delle intercettazioni

SVOLTA NELLE INDAGINI DEL DELITTO DI GARLASCO - Nell'avviso di garanzia l'accusa contestata è omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Poggi, il papà di Sempio nel 2017: “È Stasi che accusa la mia famiglia, hanno fatto seguire Andrea” - "L'accusa di Stasi verso i Sempio perché sono loro che hanno fatto seguire mio figlio Andrea accusandolo con il Dna quindi non è una difesa, è ... Si legge su fanpage.it

"Stasi accusa la mia famiglia". Cosa c'è nell'altro biglietto a casa Sempio - La procura di Brescia ha messo agli atti le intercettazioni che non erano state trascritte per intero nei brogliacci del 2017. Lo riporta msn.com