Stasera l' ultima puntata di Bootcamp di X Factor 2025 E solo Francesco Gabbani può giocarsi l' X Pass | le anticipazioni della puntata su Sky e poi in chiaro

X Factor 2025 stasera in tv chiude la partita dei Bootcamp, che ha messo alla prova giudici e concorrenti con tensioni, confronti accesi e scelte decisive. G iovedì 9 ottobre – alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW – i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi valutano gli ultimi artisti che hanno superato le Audizioni e completano la rosa dei talenti che accederanno alle Last Call della prossima settimana. L’X Pass di Francesco Gabbani o 4 sì per proseguire. Anche nella seconda parte dei Bootcamp, giudici e artisti seguiranno il nuovo meccanismo inaugurato una settimana fa ( qui il racconto della scorsa puntata ): per proseguire nella competizione servono quattro sì convinti da parte dei giudici oppure l’ X Pass, l’asso nella manica che può cambiare il destino di un concorrente con la garanzia di poter accedere alle Last Call nella squadra del giudice che l’avrà chiamato. 🔗 Leggi su Amica.it

