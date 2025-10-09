Startup italiane | conto multivaluta UE

Per una startup che vende oltre confine, il conto giusto vale quanto un buon product-market fit: riduce attrito nei pagamenti, accelera gli incassi e apre canali commerciali. Tra tempi bancari, requisiti KYB e costi FX, la scelta richiede metodo e documenti pronti, altrimenti l’operatività rallenta proprio quando serve scalare. Una guida pratica passo-passo è qui — european business bank account — con focus su valute, reti e checklist 2025. La regola d’oro è allineare il conto alla go-to-market. Chi incassa in area euro e Regno Unito ha bisogno di EURGBP nativi, SEPASEPA Instant e pagamenti account-to-account; per export extra-UE serve anche SWIFT con costi prevedibili. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

