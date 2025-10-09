Startup creatività e innovazione | all' outlet di Vicolungo torna The Style Startup Lab

Giovani talenti, idee innovative e una sfida che unisce shopping e creatività. Domenica 12 ottobre Vicolungo The Style Outlets ospiterà la finale della seconda edizione di The Style Startup Lab, il progetto nato insieme a Startup Geeks, il più grande incubatore digitale di startup in Italia, per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dalla Campania arriva un esempio di innovazione che unisce creatività e tecnologia! Spun, startup nata a Pagani (SA), sviluppa soluzioni basate su AI e realtà virtuale per il content marketing e lo storytelling digitale, mettendo sempre al centro le persone

Dal 1/10 Calascio diventa un laboratorio di creatività e innovazione con Giffoni Innovation Hub. Scuole e imprese culturali creano soluzioni per la rigenerazione dei paesi, unendo tecnologia, relazioni umane e sostenibilità. Conosciamo le 7 startup:

Startup e innovazione: "Qui un territorio fertile" - SIOS24 Florence ha messo in luce start up innovative come Baze e Ricevu, presentando successi come l'acquisizione di Booncy da parte di WeBravo.