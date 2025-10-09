Startup creatività e innovazione | all' outlet di Vicolungo torna The Style Startup Lab

Novaratoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovani talenti, idee innovative e una sfida che unisce shopping e creatività. Domenica 12 ottobre Vicolungo The Style Outlets ospiterà la finale della seconda edizione di The Style Startup Lab, il progetto nato insieme a Startup Geeks, il più grande incubatore digitale di startup in Italia, per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: startup - creativit

Startup, creatività e innovazione: all'outlet di Vicolungo torna The Style Startup Lab - Domenica 12 ottobre Vicolungo The Style Outlets ospiterà la finale della seconda edizione di The Style Startup Lab, il pr ... Secondo novaratoday.it

Startup e innovazione: "Qui un territorio fertile" - SIOS24 Florence ha messo in luce start up innovative come Baze e Ricevu, presentando successi come l'acquisizione di Booncy da parte di WeBravo. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Startup Creativit224 Innovazione Outlet