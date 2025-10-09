Stankovic ringrazia | Convocazione con la Serbia? Realizzazione di un sogno Soddisfatto di questi allenatori!
Inter News 24 Stankovic ringrazia. Convocato per la prima volta con la nazionale maggiore della Serbia, l’ex Inter ha raccontato il suo percorso. Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista del Bruges ed ex primavera dell’Inter, è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore serba, coronando un percorso iniziato nelle giovanili e segnato da ottime prestazioni in Belgio. Ai microfoni ufficiali della federazione serba, Stankovic ha raccontato la gioia e l’emozione di indossare la maglia della sua nazionale. LA CONVOCAZIONE – «Ho iniziato con l’Under 15. da allora ho sempre sognato la Nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Internews24.com
