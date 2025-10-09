Stalking sulla ex | divieto di avvicinamento per 49enne di Faenza

Messaggi, chiamate, minacce, richieste di chiarimenti fino al luogo lavoro. Lei si era ritrovata pure con l’auto bruciata sotto casa sua a Solarolo. Un fatto al momento non contestato all’ex fidanzato - un 49enne di Faenza - il quale però si è ritrovato con un’ordinanza restrittiva per stalking emessa dal gip Janos Barlotti per pericolo di reiterazione del reato su richiesta del pm Raffaele Belvederi. Ovvero un divieto di avvicinare la ex a meno di 500 metri e di comunicare con lei; Inoltre, se l’uomo sarà d’accordo, dovrà sottoporsi all’applicazione del braccialetto elettronico. Non è la prima volta che sul 49enne, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, scatta un provvedimento restrittivo per stalking sulla stessa ex. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

