Stalking alla ex compagna inseguita fino a Palma di Maiorca Entra in casa e forza la porta con un' accetta

Anconatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Prima lo denuncia, racconta cose gravi, lo accusa perfino di aver filmato la figlia minorenne in bagno lasciando il cellulare acceso, poi ritratta i fatti e rimette la querela. Il processo però, per un 48enne della provincia di Macerata, residente a Numana, sta andando avanti lo stesso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

