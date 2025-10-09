Perseguitato per oltre un anno da una ragazza con cui, per un periodo e a fasi alterne, ha avuto una relazione. Messaggi vocali su whatsapp, richieste di contatto con falsi profili sui social network, veri e propri "blitz" in aeroporto, durante una trasferta e in un centro commerciale vicino casa. È quanto è capitato al re delle consolle italiane degli anni Duemila e produttore discografico Giorgio Prezioso, finito nel mirino della ex fidanzata, mai rassegnatasi alla fine della loro relazione iniziata in epoca pre pandemia. La ragazza, una 32enne di Ravenna, è stata condannata in abbreviato a sei mesi e dieci giorni e 8000 euro di multa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stalking al deejay Prezioso: condannata la ex che lo perseguitava