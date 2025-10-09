Stalking al deejay Prezioso | condannata la ex che lo perseguitava
Perseguitato per oltre un anno da una ragazza con cui, per un periodo e a fasi alterne, ha avuto una relazione. Messaggi vocali su whatsapp, richieste di contatto con falsi profili sui social network, veri e propri "blitz" in aeroporto, durante una trasferta e in un centro commerciale vicino casa. È quanto è capitato al re delle consolle italiane degli anni Duemila e produttore discografico Giorgio Prezioso, finito nel mirino della ex fidanzata, mai rassegnatasi alla fine della loro relazione iniziata in epoca pre pandemia. La ragazza, una 32enne di Ravenna, è stata condannata in abbreviato a sei mesi e dieci giorni e 8000 euro di multa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: stalking - deejay
Rischia il processo il deejay Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni della ex compagna Sophie Codegoni. La procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista di una richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti del trentacinquenne. A partire da adesso - facebook.com Vai su Facebook