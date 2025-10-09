Stagione teatrale La Grammatica delle abitudini a Corato la programmazione | al via con il live di Malika Ayane

La nuova stagione teatrale “La Grammatica delle abitudini” pensata e organizzata dal Comune di Corato in collaborazione con Puglia Culture per il 2025-2026 è una stagione teatrale lunga sette mesi, da novembre a maggio. Una stagione che si distingue per la sua ricchezza e versatilità, pensata per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: stagione - teatrale

Foggia Estate 2025, al via la mini rassegna teatrale ‘La Stagione dei Bambini’

Stagione teatrale, ecco il cartellone. Il sindaco: "Qui batte il cuore della città". I grandi nomi fra classico e contemporaneo

Il grande palco del ’Piccolo’. Si svela la nuova stagione teatrale

Si apre la Stagione Teatrale di Limbiate 2025/2026! Domenica 12 ottobre alle ore 16.00, il sipario del Teatro Comunale di Limbiate si alza con uno spettacolo imperdibile: “Fabrizio Fontana Show: Si Fa in 3” Un pomeriggio di pura comicità con il celebre - facebook.com Vai su Facebook

Stagione teatrale, ottima risposta del pubblico per gli abbonamenti e primo spettacolo da tutto esaurito - Ottima risposta del pubblico per la stagione teatrale del Comune di Rieti e Atcl, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Segnala ilmessaggero.it

La nuova stagione di Koru Teatro, formazione teatrale e spettacolo al Sant'Andrea - Durante l'evento di apertura, sono stati presentati i corsi di teatro per bambini, ragazzi e adolescenti, condotti da Margherita Guerri e Bianca Mazzei. Come scrive lanazione.it