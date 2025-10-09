Stagione di prosa e danza del Teatro Galli | al via la campagna per i nuovi abbonamenti
Un cartellone ricco e sfaccettato, con protagoniste molte voci femminili, e una vena ironica capace di leggere con intelligenza la società di oggi e di ieri. Si apre sabato 11 ottobre la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa e danza del teatro Galli di Rimini, che accoglierà alcune. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: stagione - prosa
Al via la stagione 2025/2026 del teatro ravennate, tra anteprime nazionali, prosa, storie drammatiche e comicità
Cinema Teatro Astra, la stagione della prosa si apre con un trittico di spettacoli tutto al femminile
Diego Fabbri, al via la campagna abbonamenti: la stagione di prosa parte con Neri Marcorè in "Sherlock Holmes"
NUOVA STAGIONE DI PROSA A PIEVE DI SOLIGO Giovedì 23 ottobre 2025 - ore 21:00 Si alza il sipario sulla nuova stagione di prosa al Teatro Careni di Pieve di Soligo con uno spettacolo che racchiude il fascino senza tempo della commedia goldoni - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Galli apre le sue porte per la nuova stagione di prosa e danza: al via campagna abbonamenti - Si apre sabato 11 ottobre la campagna abbonamenti per la nuova Stagione di prosa e danza del Teatro Galli di Rimini, che accoglierà alcune delle produzioni più significative del panorama teatrale nazi ... Secondo altarimini.it
Reggello, nuova stagione per il Teatro Excelsior: programma di qualità con prosa, danza e teatro per ragazzi - Il cartellone 2025/26 nasce, come ormai tradizione, dalla collaborazione tra l’amministrazione comuna ... Lo riporta valdarnopost.it