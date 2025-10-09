Stagione di prosa e danza del Teatro Galli | al via la campagna per i nuovi abbonamenti

Un cartellone ricco e sfaccettato, con protagoniste molte voci femminili, e una vena ironica capace di leggere con intelligenza la società di oggi e di ieri. Si apre sabato 11 ottobre la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa e danza del teatro Galli di Rimini, che accoglierà alcune. 🔗 Leggi su Riminitoday.it