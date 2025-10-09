Stadio Roma lungo colloquio tra Dan Friedkin e Gualtieri | Siamo all’ultima tappa
Il presidente della Roma e il sindaco sono arrivati insieme all’assemblea dell’EFC Dan Friedkin e Roberto Gualtieri tornano a parlare faccia a faccia. In un momento caldissimo come questo per l’argomento stadio della Roma, i lavori che sono ripartiti – anche se con qualche difficoltà – e l’attesa per il progetto definitivo in vista anche dei tempi da rispettare per permettere al nuovo impianto giallorosso di rendersi disponibile per Euro 2032. – calciomercato.it Un incontro molto importante quello tra Friedkin e Gualtieri, che prima di entrare nell’aula dell’Assemblea Generale EFC e mostrarsi si sono intrattenuti diversi minuti privatamente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Stadio della Roma, il TAR respinge il ricorso: via libera agli scavi a Pietralata
La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Roma: l’ordine delle canzoni allo stadio Olimpico
Pipistrelli contro lo stadio della Roma? A Pietralata scoppia la battaglia tra natura e pallone
Stadio della Roma, a Pietralata arrivano le ruspe: partita rimozione dell'autodemolitore - Sono iniziati i lavori di depavimentazione dell'area che era occupata dall'autodemolitore.
Stadio della Roma, nuovo piano parcheggi: c'è posto per 26mila tifosi (mille in più) - Quasi mille posti auto in più, rispetto alla versione originale del progetto