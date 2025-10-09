Stadio Roma Gualtieri | Siamo all' ultima tappa sarà uno dei più belli del mondo

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha incontrato Dan Friedkin e parlato del nuovo impianto: "Porterà con sé un'intera riqualificazione urbanistica creando delle zone verdi per i cittadini". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stadio Roma, Gualtieri: "Siamo all'ultima tappa, sarà uno dei più belli del mondo"

