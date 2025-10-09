Stadio Roma Gualtieri | Siamo all' ultima tappa sarà uno dei più belli del mondo

Il sindaco ha incontrato Dan Friedkin e parlato del nuovo impianto: "Porterà con sé un'intera riqualificazione urbanistica creando delle zone verdi per i cittadini". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stadio Roma, Gualtieri: "Siamo all'ultima tappa, sarà uno dei più belli del mondo"

In questa notizia si parla di: stadio - roma

Stadio della Roma, il TAR respinge il ricorso: via libera agli scavi a Pietralata

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Roma: l’ordine delle canzoni allo stadio Olimpico

Pipistrelli contro lo stadio della Roma? A Pietralata scoppia la battaglia tra natura e pallone

Stadio della Roma, a Pietralata arrivano le ruspe: partita rimozione dell'autodemolitore https://ift.tt/zHJAykG - X Vai su X

Dan Friedkin a Roma: focus sul nuovo stadio e sul club Il presidente della Roma è arrivato ieri nella Capitale per partecipare alla trentaduesima assemblea dell’EFC (ex ECA), di cui fa parte del board. Ma i suoi impegni non si limitano solo all'assemblea: og - facebook.com Vai su Facebook

Gualtieri: "Stadio della Roma, siamo all'ultima tappa" - Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, intervenendo durante l’assemblea dell’EFC, l’associaz ... Riporta corrieredellosport.it

Stadio Roma, Gualtieri: "Siamo all'ultima tappa, sarà uno dei più belli del mondo" - Il sindaco ha incontrato Dan Friedkin e parlato del nuovo impianto: "Porterà con sé un'intera riqualificazione urbanistica creando delle zone verdi per i cittadini" ... Come scrive msn.com