Stadio della Roma oggi Friedkin incontra Gualtieri | progetto entro fine novembre

È atterrato ieri a Roma Dan Friedkin, arrivato nella Capitale per partecipare alla 32ª assemblea dell’EFC (ex ECA), di cui è membro del board. Ma il viaggio del presidente della Roma non riguarda soltanto gli impegni internazionali: oggi, infatti, è previsto un incontro con il sindaco Roberto Gualtieri per discutere dei prossimi passi relativi al nuovo stadio giallorosso. L’obiettivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’obiettivo dei Friedkin è quello di presentare il progetto definitivo entro la fine di novembre, così da poter finalmente avviare la fase operativa dei lavori. Il primo cittadino, da pochi giorni nominato anche sub-commissario per le infrastrutture di Euro 2032, seguirà con ancora maggiore attenzione l’evoluzione del dossier. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
