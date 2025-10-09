Stadio della Roma a Pietralata arrivano le ruspe | partita rimozione dell' autodemolitore

Romatoday.it | 9 ott 2025

Le pale meccaniche delle ruspe stanno lavorando nell’area scelta per ospitare il futuro stadio della Roma. Il sito in cui gli operai in questi giorni stanno concentrando i propri sforzi è quello che ospitava un autodemolitore.L'area recuperata in estateIl comune, dopo un lungo contenzioso legale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: stadio - roma

