Stadio del nuoto anche i commercianti si uniscono alla protesta

Anche i commercianti di via Laviano scendono in campo per chiedere la riapertura dello Stadio del Nuoto di Caserta, chiuso dallo scorso aprile. Venerdì 10 ottobre, alle 13, davanti alla Piscina Provinciale le telecamere di RaiTre si occuperanno del caso che sta facendo insorgere una intera città. 🔗 Leggi su Casertanews.it

stadio nuoto commercianti unisconoCASERTA - I commercianti in protesta per lo Stadio del Nuoto: Senza piscina è morto tutto il quartiere - Anche i commercianti di via Laviano scendono in campo per chiedere la riapertura dello Stadio del Nuoto di Caserta, chiuso dallo scorso aprile. Da casertafocus.net

A Caserta non riapre Stadio del Nuoto, "Provincia risponda" - Chiuso dal primo aprile, non riaprirà neanche questo mese di settembre a Caserta lo Stadio del Nuoto, struttura di proprietà della Provincia situata in via Capitano Laviano, fiore all'occhiello una ... Scrive ansa.it

