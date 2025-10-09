Stablecoin prudenza dei ministri Ue su ipotesi revisione MiCaR

Roma, 9 ott. (askanews) – Prudenza dei ministri delle Finanze della Ue e cautela del Mes sull’ipotesi di rivedere le normative – peraltro relativamente recenti – della “MiCaR”, la normativa sui titoli digitali, in particolare per tenere conto del rapido sviluppo di stablecoin. Forse un po’ più aperturista la Commissione europea, ma si tratta di sfumature. Quello che è certo è che la rapida crescita di questo segmento del criptuniverso sta mettendo pepe sulla coda alle autorità comunitarie per lo sviluppo dell’euro digitale. In generale “nelle discussioni di oggi c’è un chiaro riconoscimento dei ministri dell’importanza della stabilità della regolamentazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it