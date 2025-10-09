Oggi, giovedì 9 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Shanghai e WTA di Wuhan, il ciclismo con la Gran Piemonte, il basket con l’Eurolega, il calcio con le Qualificazioni ai Mondiali 2026 ed i Mondiali Under 20, e tanto altro ancora. Jasmine Paolini sarà chiamata quest’oggi al doppio impegno nel WTA 1000 di Wuhan: l’azzurra scenderà in campo dapprima negli ottavi del tabellone di singolare contro la danese Clara Tauson, nel match che avrà inizio non prima delle 8.30 italiane sul Centrale (3° match dalle 5.00). Dopo un congruo riposo, l’azzurra, assieme a Sara Errani, con cui forma la coppia testa di serie numero 1 del tabellone di doppio, tornerà in campo negli ottavi contro la coppia di wild card composta dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yuan Yue, nel quinto incontro di giornata a partire dalle ore 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 9 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming