Spirometrie e visite pneumologiche gratuite in piazza e distribuzione del libro Altro giro altra corsa

In piazza della Rinascita il prossimo 12 ottobre si terrà l’evento “Abbi cura del tuo respiro” di Synergo e patrocinato da Lasmot Onlus e Nonno Ascoltami, che mette al centro la salute e la prevenzione. Nel corso della giornata sarà possibile effettuare gratuitamente spirometrie e visite. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Spirometrie e test gratuiti per la salute respiratoria: a Catanzaro arriva l’ambulatorio mobile | INFO - Dal 2 al 12 ottobre un truck attrezzato con ambulatori mobili farà tappa in cinque città italiane – Milano, Ferrara, Roma, Catanzaro e Catania – offrendo gratuitamente ai cittadini spirometrie di scre ... Riporta strettoweb.com

Spirometrie e test gratuiti per la prevenzione senza prenotazione a Catanzaro - Dal 2 al 12 ottobre un truck attrezzato con ambulatori mobili farà tappa in cinque città italiane – Milano, Ferrara, Roma, Catanzaro e Catania – offrendo gratuitamente ai cittadini spirometrie di scre ... Come scrive catanzaroinforma.it