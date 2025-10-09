Spionaggio su Jacobs | tre anni di squalifica a Giacomo Tortu fratello di Filippo

La sanzione arriva al termine del procedimento disciplinare aperto dopo l’inchiesta milanese. Escluso ogni coinvolgimento del fratello Filippo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spionaggio su Jacobs: tre anni di squalifica a Giacomo Tortu, fratello di Filippo

In questa notizia si parla di: spionaggio - jacobs

Marcell Jacobs si conferma ancora fondamentale per la 4×100. Rebus Tortu per la questione spionaggio

Spionaggio ai danni di Marcell Jacobs: squalifica di tre anni per Giacomo Tortu, fratello di Filippo

Marcell Jacobs si conferma ancora fondamentale per la 4×100. Rebus Tortu per la questione spionaggio - - X Vai su X

Il provvedimento dopo l’inchiesta milanese sulle presunte cyber spie di Equalize per concorso in presunte intercettazioni abusive. Il fratello del velocista Tortu è indagato con il sospetto di aver pagato la società per scoprire con metodi illeciti se Jacobs si dopa - facebook.com Vai su Facebook

Spionaggio ai danni di Marcell Jacobs: squalifica di tre anni per Giacomo Tortu, fratello di Filippo - Giacomo Tortu voleva accedere ai certificati del sangue del campione olimpico. Secondo ilfattoquotidiano.it

Spy story Jacobs, il fratello di Tortu squalificato e inibito per tre anni - Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs: lo ha deciso il tribunale federale della Fidal. Si legge su msn.com