Spionaggio a Jacobs | squalifica di tre anni per Giacomo Tortu fratello di Filippo

(Adnkronos) – Il Tribunale Federale della Fidal ha inflitto tre anni di squalifica e di inibizione a Giacomo Tortu, ex velocista e fratello di Filippo, campione olimpico nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo, per il caso di spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs. Spionaggio commissionato all’agenzia privata Equalize con l'obiettivo di raccogliere prove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

