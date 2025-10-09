Spionaggio a Jacobs | squalifica di tre anni per Giacomo Tortu fratello di Filippo
(Adnkronos) – Il Tribunale Federale della Fidal ha inflitto tre anni di squalifica e di inibizione a Giacomo Tortu, ex velocista e fratello di Filippo, campione olimpico nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo, per il caso di spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs. Spionaggio commissionato all’agenzia privata Equalize con l'obiettivo di raccogliere prove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: spionaggio - jacobs
Marcell Jacobs si conferma ancora fondamentale per la 4×100. Rebus Tortu per la questione spionaggio
Spionaggio ai danni di Marcell Jacobs: squalifica di tre anni per Giacomo Tortu, fratello di Filippo
Spionaggio su Jacobs: tre anni di squalifica a Giacomo Tortu, fratello di Filippo
Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs: lo ha deciso il tribunale federale della Fidal. La procura federale aveva chiesto la radiazione. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2 - X Vai su X
Il provvedimento dopo l’inchiesta milanese sulle presunte cyber spie di Equalize per concorso in presunte intercettazioni abusive. Il fratello del velocista Tortu è indagato con il sospetto di aver pagato la società per scoprire con metodi illeciti se Jacobs si dopa - facebook.com Vai su Facebook
Spionaggio ai danni di Marcell Jacobs: squalifica di tre anni per Giacomo Tortu, fratello di Filippo - Giacomo Tortu voleva accedere ai certificati del sangue del campione olimpico. ilfattoquotidiano.it scrive
Spionaggio su Jacobs: tre anni di squalifica a Giacomo Tortu, fratello di Filippo - La sanzione arriva al termine del procedimento disciplinare aperto dopo l’inchiesta milanese. Secondo msn.com