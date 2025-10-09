Spiò Marcell Jacobs il fratello di Filippo Tortu squalificato per tre anni
Per la vicenda di spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi. Lo ha deciso il tribunale federale della Fidal, dopo che la procura federale aveva chiesto la radiazione. Nel suo dispositivo, il tribunale federale scagiona la Raptors Milano, società di Giacomo Tortu, e conferma « l’estraneita’ di Filippo Tortu » all’azione «posta in essere nel suo presunto interesse». Questa valutazione conferma quanto detto dal fratello del velocista azzurro, a sua volta tesserato Fidal, che si era assunto l’intera responsabilità della vicenda. 🔗 Leggi su Open.online
