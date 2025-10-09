Spillo per una masterclass di Hip Hop alla Round Up del direttore artistico Erika Morelli

Il ballerino e coreografo Spillo, al secolo Simone Milani, sarà a Chieti, dove sabato 18 ottobre darà vita a una masterclass di Hip Hop nella scuola Roud Up di Erika Morelli, punto di riferimento della scena urban italiana. Dichiara Erika Morelli: "Abbiamo voluto regalare alla città e agli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: spillo - masterclass

Spillo: "ci vediamo ad Arezzo il 24 per ballare hip hop divertendoci" - Noto al grande pubblico con il nome di Spillo, è ballerino professionista del talent Amici di Maria De Filippi, entrato a far parte del programma nel 2019 sotto la direzione artistica di Giuliano ... Scrive lanazione.it

Successo per lo stage con Spillo di Amici - Arezzo, 25 novembre 2024 – “L'hip hop è una sfida costante, un invito a superare i limiti e a scoprire nuove possibilità di movimento: coordinazione, agilità e controllo del corpo” così Roberto ... Riporta lanazione.it