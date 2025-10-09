Spid rinnovata la convenzione | il Sistema pubblico di identità digitale resterà attivo fino al 2030
Lo Spid continuerà a funzionare in Italia per altri cinque anni. Assocertificatori ha infatti annunciato il rinnovo dell’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) e con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, garantendo la prosecuzione del servizio fino al 2030. «L’aggiornamento della convenzione conferma il ruolo strategico di Spid – ha dichiarato Andrea Sassetti, presidente di Assocertificatori – e testimonia la volontà di proseguire un percorso condiviso verso il futuro dell’identità digitale italiana ed europea, nel segno della sicurezza, dell’innovazione e della sostenibilità». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: spid - rinnovata
Spid resta (per ora): rinnovata la convenzione per altri 5 anni, ma ora potrebbe scattare il pagamento
Lo Spid è salvo per cinque anni: rinnovata l’intesa tra i gestori e il dipartimento per la trasformazione digitale
Spid, convenzione rinnovata per 5 anni
Spid a pagamento per tutti (anche Poste)? Le ipotesi. Rinnovata la convenzione per altri 5 anni - facebook.com Vai su Facebook
Spid, rinnovata la convenzione per altri cinque anni. Ma ora cresce l’incognita dei costi https://f.mtr.cool/jklblpgfdd #spid #economymag - X Vai su X
Spid, cosa cambia? Rinnovata convenzione per 5 anni. Per ora il progetto di unificarlo con la Cie può attendere - Il Sistema pubblico di identità digitale, utilizzato da 41 milioni di persone, non sarà spazzato via ... Riporta ilmessaggero.it
Spid, rinnovata la convenzione per altri 5 anni: non si esclude pagamento - Assocertificatori ha annunciato l’intesa con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ... Riporta padovanews.it