Spid a pagamento con Poste e Aruba | la rivolta degli utenti e l’alternativa gratuita che nessuno ti dice

La rivoluzione digitale italiana ha subito una battuta d’arresto che nessuno si aspettava. Lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che per anni ha rappresentato la porta d’accesso gratuita ai servizi della pubblica amministrazione, sta progressivamente abbandonando la sua natura gratuita. E gli italiani non l’hanno presa bene. Aruba è stata tra le prime a dare il via alla trasformazione, introducendo un canone annuale per mantenere attiva l’identità digitale. Altri provider hanno seguito l’esempio, e Poste Italiane, uno dei gestori più utilizzati con milioni di utenti, ha implementato costi aggiuntivi per determinati servizi legati allo Spid. 🔗 Leggi su Screenworld.it

