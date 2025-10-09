Spiagge Salvini non molla sugli indennizzi | Contenzioso aperto con la Commissione Ue Teniamo duro

Rimini, 9 ottobre 2025 – Avanti con gli indennizzi ai balneari. Matteo Salvini non molla: dal palco del Ttg di Rimini, intervenuto al convegno nazionale degli imprenditori aderenti a Sib-Fipe-Confcommercio, il ministro delle Infrastrutture – a cui fa capo la questione concessioni – annuncia che il governo non si fermerà nonostante lo stop dell’Unione europea. "C’è un contenzioso ancora aperto con la Commissione Ue – dice Salvini – che con due guerre in corso si preoccupa di licenziare i balneari. Ci è stato detto che gli indennizzi non si possono dare, ma noi non ci fermiamo. Siamo pronti anche a fare un altro decreto: la strada può essere quella della modifica del codice di balneazione, andiamo avanti a costo di arrivare alla Corte di giustizia europea”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

