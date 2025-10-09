Spiagge Salvini | Indennizzi ai balneari che perdono la licenza Via alla modifica del codice della navigazione

Se l'Europa intende "consegnare le spiagge italiane ad alcune lobby e multinazionali", la Lega si batterà fino in fondo per "difendere il lavoro di migliaia di piccole imprese". Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha incontrato oggi gli imprenditori balneari nell'ambito del Salone del turismo di Italian exhibition group in corso a Rimini, spiegando che il nuovo decreto indennizzi, bocciato dall'Europa, sarà pronto entro la fine dell'anno, andando anche a modificare il Codice della navigazione. E consigliando agli Enti locali di attendere prima di pubblicare i bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it

