Spettacolare esercitazione del Soccorso Alpino al Pozzo d’Antullo a Collepardo video

Frosinonetoday.it | 9 ott 2025

Nella giornata di ieri i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio hanno svolto una spettacolare esercitazione nella suggestiva cornice del Pozzo d’Antullo, sui Monti Ernici, nel comune di Collepardo (FR).Oltre venti tecnici del CNSAS Lazio hanno preso parte alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

