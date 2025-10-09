L a notizia dell’intervento a cui è stato sottoposto il ministro della Difesa Guido Crosetto, operato al colon per l’asportazione di alcuni polipi, ha riacceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato: la prevenzione del tumore del colon-retto. Si tratta di una delle neoplasie più diffuse in Italia, ma anche tra le più curabili se individuate in tempo. Alla base, spesso, ci sono proprio i polipi intestinali, piccole formazioni che crescono sulla parete interna dell’intestino e che, nella maggior parte dei casi, sono benigne. A ricordarlo è il professor Gianlorenzo Dionigi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale del Capitanio Auxologico IRCCS, che sul sito dell’Auxologico sottolinea come “la diagnosi precoce e la rimozione dei polipi rappresentino la miglior difesa contro il tumore del colon”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Spesso innocui, a volte possono nascondere un rischio tumorale. Ecco cosa sapere