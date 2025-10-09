7 La 7 da ieri è in lutto: in serata, infatti, è venuto a mancare Paolo Sottocorona, storico volto delle previsioni meteo del canale diretto da Andrea Salerno. L’annuncio è arrivato dopo le 21:00 e la notizia ha colto di sorpresa i colleghi e i telespettatori. “Le previsioni meteo di Paolo Sottocorona non erano come le altre”, ricorda nel servizio dedicato alla scomparsa del meteorologo la giornalista del Tg La7 Antonella Galli. Sottocorona, in particolare, aveva il suo principale spazio informativo all’interno di Omnibus, oltre che a L’Aria che Tira, dove si affacciava per offrire uno sguardo sulle previsioni per il corso della giornata e sui giorni a seguire – è lì che apparso ieri per l’ultima volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Spero che Paolo mi perdoni se sono io oggi a occupare la sua postazione. Sono commosso, avevamo programmato un viaggio”, “Era nostro amico, un momento doloroso”: i giornalisti de La7 ricordano Paolo Sottocorona