Il brutto infortunio di Lobotka complica i piani in casa Napoli: secondo un noto giornalista, Antonio Conte ora deve solo sperare che non accada una cosa in particolare L’ultima vittoria in Serie A contro il Genoa ha consegnato al Napoli la vetta della classifica. Il successo ottenuto tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona per 2-1, però, non ha portato solo buone notizie. Durante i novanta minuti, infatti, Antonio Conte ha dovuto sostituire anzitempo due azzurri per problemi muscolari. Il primo è stato Stanislav Lobotka, che ha chiesto il cambio al minuto 43? dopo essersi accasciato al suolo a seguito di una fitta alla coscia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Speriamo non accada”: l’infortunio di Lobotka pesa tantissimo per il Napoli