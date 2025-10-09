Sparisce per un giorno poi il ritrovamento | ore di angoscia per un 73enne

Trentotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state ore d’angoscia quelle trascorse tra l’8 e il 9 ottobre per i familiari di un uomo di 73 anni che, per quasi ventiquattro ore, è stato dato per disperso. Fortunatamente l’uomo è stato trovato ancora in vita nella tarda mattinata di oggi, attorno alle 11.30, nei pressi del lago di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sparisce - giorno

Caccia al rapitore di gatti: ne sparisce uno al giorno

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 18 luglio: Tano sparisce nel giorno delle nozze dopo un litigio con Miguel

Mille denunce in un giorno per il gruppo Facebook “Mia moglie”. E oggi sparisce dai social

sparisce giorno ritrovamento oreOre d’angoscia per un uomo di 85 anni disperso a Montelupo, ritrovato dopo un giorno - Montelupo Fiorentino (Firenze), 9 ottobre 2025 – È stato ritrovato i n vita l’uomo di 85 anni disperso da ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Montelupo Fiorentino. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sparisce Giorno Ritrovamento Ore