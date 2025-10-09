Sparisce per un giorno poi il ritrovamento | ore di angoscia per un 73enne
Sono state ore d’angoscia quelle trascorse tra l’8 e il 9 ottobre per i familiari di un uomo di 73 anni che, per quasi ventiquattro ore, è stato dato per disperso. Fortunatamente l’uomo è stato trovato ancora in vita nella tarda mattinata di oggi, attorno alle 11.30, nei pressi del lago di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Ore d’angoscia per un uomo di 85 anni disperso a Montelupo, ritrovato dopo un giorno - Montelupo Fiorentino (Firenze), 9 ottobre 2025 – È stato ritrovato i n vita l’uomo di 85 anni disperso da ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Montelupo Fiorentino. Lo riporta msn.com