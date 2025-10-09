Spara all’ex moglie in strada e poi si barrica in un bar | orrore a Lettomanoppello arrestato Antonio Mancini
Orrore a Lettomanoppello: uccide l’ex moglie a colpi di pistola in piena strada. Tragedia nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre a Lettomanoppello, piccolo comune in provincia di Pescara. Una donna di 66 anni, Cleria Mancini, sarta molto conosciuta in paese, è stata uccisa a colpi di pistola dal suo ex marito, Antonio Mancini, 70 anni, pluripregiudicato. L’omicidio è avvenuto in strada, intorno alle 18:30, davanti agli occhi attoniti di alcuni passanti. La fuga e la sparatoria nel bar. Dopo aver esploso i colpi contro l’ex moglie, Antonio Mancini è fuggito a bordo della sua auto e si è diretto verso Turrivalignani, un borgo distante appena quattro chilometri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: spara - moglie
Omicidio-suicidio a Pisa, spara alla moglie e poi si uccide
Pisa, guardia giurata spara e uccide la moglie. Poi chiama i familiari e i carabinieri prima di togliersi la vita
Guardia giurata spara alla moglie, poi si toglie la vita. La chiamata ai familiari: «L'ho uccisa»
Pagani, negata la sanatoria alla moglie del boss LEGGI QUI --> https://tinyurl.com/5x45j7c4 Si chiude dopo oltre 15 anni il braccio di ferro giudiziario tra il Comune di Pagani e la famiglia di Gioacchino D’Auria Petrosino, detto “Spara spara”, arrestato nel blitz d - facebook.com Vai su Facebook