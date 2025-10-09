Spallata e impatto sulle barriere Asamoah si rompe il collo | rischia la paralisi
Il centrocampista togolese Samuel Asamoah, attualmente in forza al Guangxi Pingguo, è stato vittima di un grave infortunio durante una gara del campionato di seconda divisione cinese. Nel corso di un contrasto di gioco con un avversario, il giocatore è finito violentemente contro un cartellone pubblicitario a bordo campo, riportando una frattura al collo. L’episodio ha destato grande preoccupazione tra compagni e tifosi, con la partita momentaneamente sospesa per consentire i soccorsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
