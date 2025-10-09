Spal Cozzari deve fermarsi per qualche gara Aspettando la punta domenica c’è Carbonaro
L’infortunio rimediato da Cozzari intorno alla metà del primo tempo della gara contro il Castenaso per fortuna non è serio. Come aveva pronosticato – e sperato – mister Di Benedetto nel post partita, il jolly classe 1999 ha avvertito un risentimento muscolare ma si è fermato prima che si trasformasse in una lesione importante. L’ex Prato quindi sta effettuando il percorso di recupero che dovrebbe permettergli di tornare in campo in tempi brevi. Non abbastanza però per giocare domenica prossima allo stadio Mazza lo scontro diretto col Cava Ronco. Queste almeno sono le sensazioni di metà settimana che giungono dal centro sportivo Fabbri, dove il tecnico siciliano è lavoro per cercare soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
