Spagna vs Georgia terza giornata Gruppo E qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la terza giornata del Gruppo E di qualificazione ai Mondiali 2026. Le Furie Rosse vogliono blindare il primo posto davanti al proprio pubblico, ma di fronte troveranno gli ospiti determinati a difendere il secondo posto. Spagna vs Georgia si giocherà sabato 11 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso l’Estadio Manuel Martinez Valero di Elche. SPAGNA VS GEORGIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Campioni d’Europa guidano il girone con due vittorie su due, un percorso netto che testimonia la forza della squadra di Luis de la Fuente. L’ultimo successo per 6-0 in casa della Turchia ha ribadito l’enorme superiorità rispetto alle altre avversarie, e con altri tre punti, chiuderebbe il discorso qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Spagna vs Georgia, terza giornata Gruppo E qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: spagna - georgia

Basket, l’Italia debutta agli Europei contro la Grecia. La Slovenia di Doncic ritrova la Polonia, la Spagna campione in carica sfida la Georgia

Prima sorpresa agli Europei di basket: la Georgia affonda la Spagna! Parte bene Israele

Basket, la Bosnia batte la Georgia: la Spagna rischia l’eliminazione agli Europei. La Francia vince

EUROPEI A SQUADRE: LE NAZIONALI AFFRONTANO GEORGIA 2 E SPAGNA PER SOGNARE IN GRANDE Uno a uno e palla al centro. Dopo una vittoria e una sconfitta nei primi due turni, le nostre Nazionali si apprestano a giocare (alle 13) il terzo turno, n - facebook.com Vai su Facebook

Spagna-Georgia, dove vedere la sfida di qualificazione al Mondiale in tv e streaming - La sfida tra Spagna e Georgia si giocherà sabato 11 ottobre all'Estadio Manuel Martinez Valero di Elche, dove il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 20:45. Si legge su tag24.it

Spagna-Georgia: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La sfida tra Spagna e Georgia sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, numero 201. Segnala msn.com