Spagna-Georgia Qualificazioni Mondiali Europa 11-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Tante segnature al Manuel Martínez Valero?

Infobetting.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due partite disputate, la Spagna è saldamente al comando del gruppo E per le qualificazioni mondiali: c’erano pochi dubbi che la Roja avrebbe dominato il girone ma la vittoria ottenuta un mese fa contro il rivale più accreditato, la Turchia, è arrivata con proporizioni talmente esagerate che in pochi lo avevano previsto. La nazionale . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

spagna georgia qualificazioni mondiali europa 11 10 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici tante segnature al manuel mart237nez valero

© Infobetting.com - Spagna-Georgia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Tante segnature al Manuel Martínez Valero?

In questa notizia si parla di: spagna - georgia

Basket, l’Italia debutta agli Europei contro la Grecia. La Slovenia di Doncic ritrova la Polonia, la Spagna campione in carica sfida la Georgia

Prima sorpresa agli Europei di basket: la Georgia affonda la Spagna! Parte bene Israele

Basket, la Bosnia batte la Georgia: la Spagna rischia l’eliminazione agli Europei. La Francia vince

spagna georgia qualificazioni mondialiSpagna-Georgia, dove vedere la sfida di qualificazione al Mondiale in tv e streaming - La sfida tra Spagna e Georgia si giocherà sabato 11 ottobre all'Estadio Manuel Martinez Valero di Elche, dove il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 20:45. Come scrive tag24.it

spagna georgia qualificazioni mondialiMondiali, le partite di oggi: dove vedere Scozia-Grecia e Rep.Ceca-Croazia - Seconda sosta per le Nazionali, si torna in campo per le qualificazioni per i Mondiali 2026 in Canada, Messico e USA: il programma completo ... Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Spagna Georgia Qualificazioni Mondiali