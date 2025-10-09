Spagna-Georgia Qualificazioni Mondiali Europa 11-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Tante segnature al Manuel Martínez Valero?

Infobetting.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due partite disputate, la Spagna è saldamente al comando del gruppo E per le qualificazioni mondiali: c’erano pochi dubbi che la Roja avrebbe dominato il girone ma la vittoria ottenuta un mese fa contro il rivale più accreditato, la Turchia, è arrivata con proporizioni talmente esagerate che in pochi lo avevano previsto. La nazionale . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

spagna georgia qualificazioni mondiali europa 11 10 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici tante segnature al manuel mart237nez valero

© Infobetting.com - Spagna-Georgia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Tante segnature al Manuel Martínez Valero?

In questa notizia si parla di: spagna - georgia

Spagna-Georgia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Tante segnature al Manuel Martínez Valero?

Basket, l’Italia debutta agli Europei contro la Grecia. La Slovenia di Doncic ritrova la Polonia, la Spagna campione in carica sfida la Georgia

Prima sorpresa agli Europei di basket: la Georgia affonda la Spagna! Parte bene Israele

spagna georgia qualificazioni mondialiQualificazioni Mondiali, Spagna rullo compressore: su Sportbet Roja strafavorita a 1.12 contro la Georgia - Qualificazioni Mondiali, Spagna rullo compressore: su Sportbet la Roja di Luis De La Fuente è strafavorita a 1. Riporta agimeg.it

spagna georgia qualificazioni mondialiPronostico Spagna-Georgia: c’è un segno ricorrente negli ultimi tre precedenti - Georgia è una partita valida per le qualificazioni europee ai Mondiali e si gioca sabato alle 20:45: tv, formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Spagna Georgia Qualificazioni Mondiali