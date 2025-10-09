Dopo due partite disputate, la Spagna è saldamente al comando del gruppo E per le qualificazioni mondiali: c’erano pochi dubbi che la Roja avrebbe dominato il girone ma la vittoria ottenuta un mese fa contro il rivale più accreditato, la Turchia, è arrivata con proporizioni talmente esagerate che in pochi lo avevano previsto. La nazionale . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Spagna-Georgia (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Tante segnature al Manuel Martínez Valero?