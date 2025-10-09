Spagna diventa legge il decreto su embargo totale su armi a Israele | Camera approva con 178 voti 169 i contrari favorevoli anche Junts e Podemos

Il decreto era stato varato due settimane fa dal Consiglio dei Ministri spagnolo È passata la conversione in legge del decreto approvato lo scorso 23 settembre, dal governo spagnolo, in merito all'embargo totale di armi ad Israele. Si tratta di un traguardo importante per l'esecutivo Sánchez,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spagna, diventa legge il decreto su embargo totale su armi a Israele: Camera approva con 178 voti, 169 i contrari, favorevoli anche Junts e Podemos

