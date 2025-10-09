Spaccio nel quartiere Saragozza di Bologna | coppia in manette
Bologna, 9 ottobre 2025 – È bastato un forte odore proveniente da un appartamento nel quartiere Saragozza per far scattare l’intervento dei carabinieri e portare alla scoperta di un piccolo laboratorio dello spaccio. Una coppia di italiani – lei 47 anni, lui 51 – è finita in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro durante un servizio antidroga mirato proprio ai controlli in quella zona. I carabinieri, insospettiti dall’ intenso odore tipico delle droghe leggere che proveniva da un appartamento condominiale, hanno deciso di approfondire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: spaccio - quartiere
Catania, blitz nel quartiere San Cristoforo: arrestato pusher 23enne in una “casa di spaccio”
Blitz dei carabinieri nel quartiere Borgo: trovati oltre 12 chili di droghe pronte per lo spaccio
In carcere a Bologna un 40enne nigeriano: aveva adottato quella tecnica per eludere i controlli. E' sospettato di tremila cessioni di droga in tre anni. Lo spaccio al parco di Villa Angeletti, nelle vie del quartiere e anche in zona ospedale Maggiore. - facebook.com Vai su Facebook
Bologna: coppia arrestata in zona Saragozza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato una coppia di italiani, lei 47enne, lui 51enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da sassuolo2000.it
Hashish e marijuana in un appartamento in Saragozza, arrestata una coppia - Arrestata una coppia bolognese, segnalato un terzo uomo alla Prefettura. Secondo gazzettadibologna.it