Bologna, 9 ottobre 2025 – È bastato un forte odore proveniente da un appartamento nel quartiere Saragozza per far scattare l’intervento dei carabinieri e portare alla scoperta di un piccolo laboratorio dello spaccio. Una coppia di italiani – lei 47 anni, lui 51 – è finita in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro durante un servizio antidroga mirato proprio ai controlli in quella zona. I carabinieri, insospettiti dall’ intenso odore tipico delle droghe leggere che proveniva da un appartamento condominiale, hanno deciso di approfondire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio nel quartiere Saragozza di Bologna: coppia in manette