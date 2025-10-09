Spaccio di droga al ‘Carmine Vecchio’ via vai di giovani allarma la polizia | arrestato 50enne

Spaccio di droga al ‘Carmine Vecchio’, via vai di giovani insospettisce la polizia e scatta il blitz: arrestato 50enne. L’operazione è stata messa a segno dagli investigatori della Squadra Mobile che hanno attuato con efficacia un dedicato servizio di contrasto alla vendita di sostanze. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: spaccio - droga

Risse, spaccio di droga e minacce. A due passi dal centro scoppia la protesta: “Siamo esausti, non ce la facciamo più”

Monza, estate da incubo alla Boscherona: un parco ‘terra di nessuno’ tra abusivi, rifiuti e spaccio di droga

Droga di ogni tipo per lo spaccio in Maremma: arrestato un pusher

https://latinaquotidiano.it/latina-controlli-alto-impatto-deferito-giovane-per-spaccio-di-droga/… #Latina #Carabinieri #Droga #Hashish #Marijuana #Controlli #Spaccio #Prefettura #Sicurezza #Cronaca - X Vai su X

I tre, appartenenti ad un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga, sono stati arrestati dai carabinieri su disposizione della Procura di Venezia. Avevano già acquisito la gestione diretta e indiretta di alcuni locali pubblici - facebook.com Vai su Facebook

Spaccio di droga a San Severo: la Procura chiede 13 ordinanze cautelari, 9 in carcere - C’era anche il listino prezzi nel box all’interno dell’autoparco su via San Paolo Civitate: dosi da 10, 20, 50 euro C’era anche il listino prezzi nel box all’interno dell’autoparco su via San Paolo ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Spaccio di droga dentro e fuori il carcere: 25 arresti - Un’operazione della Squadra mobile di Taranto ha portato all’arresto di 25 persone nelle prime ore di questa mattina, nell’ambito di un’inchiesta che ha svelato un fiorente giro di spaccio all’interno ... Secondo quotidianodipuglia.it