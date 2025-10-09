Spaccano il finestrino e rapinano una donna in auto in un parcheggio

Attimi di panico nella serata di mercoledì 8 ottobre nel parcheggio del Tulipano, in via Cividale a Udine, dove una donna di 54 anni è stata aggredita e rapinata mentre si trovava nella propria auto insieme a un’amica. Secondo una prima ricostruzione, due uomini si sarebbero avvicinati al veicolo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

