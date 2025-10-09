Spacca i finestrini di un' auto e porta via tutto preso grazie alla chiamata di un passante

I carabinieri del Radiomobile di Brescia hanno denunciato un 43enne italiano, pregiudicato, autore di un furto su un’auto in sosta e poi trovato in possesso di armi improprie.Tutto è iniziato con una chiamata al 112, nel cuore della notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, che segnalava un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

