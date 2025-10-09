Spacca i finestrini di un' auto e porta via tutto preso grazie alla chiamata di un passante

I carabinieri del Radiomobile di Brescia hanno denunciato un 43enne italiano, pregiudicato, autore di un furto su un’auto in sosta e poi trovato in possesso di armi improprie.Tutto è iniziato con una chiamata al 112, nel cuore della notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, che segnalava un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: spacca - finestrini

Spacca i finestrini e ruba sulle auto in centro: arrestato (finalmente)

Spacca i finestrini delle auto e porta via tutto: finisce (di nuovo) in manette

Spacca i finestrini per fare razzie, poi ruba anche un'auto: arrestato ragazzo

Spaccano finestrini per rubare nelle auto. La scia di vetri rotti incastra i ladri https://ift.tt/ead195F - X Vai su X

Attimi di follia in strada a Mirafiori, in via Sanremo. Ieri, martedì 30 settembre, due ragazzi hanno inseguito un'Alfa scura: uno di loro ha colpito con un macete uno dei finestrini della vettura, mandandolo in frantumi. L'automobilista ha fatto per due volte inversio - facebook.com Vai su Facebook

Spacca i finestrini delle auto nel centro di Roma: fermato dai carabinieri - Ma anche per tutti coloro che, andando al lavoro o per un giro in centro, parcheggiavano l'automobile nelle zone non troppo distanti alla ... Lo riporta fanpage.it

Spacca finestrino dell'auto della polizia e scappa, aveva litigato in un bar minacciando i presenti con un coltello - Ha spaccato a calci il vetro dell'auto della polizia, poi si è lanciato dal finestrino ed è scappato. romatoday.it scrive