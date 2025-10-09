sovraindebitamento a bergamo 28 milioni di euro e oltre 100 procedure attivate nel 2025

Nel 2024 il totale dei debiti dichiarati dai soggetti sovraindebitati in sede di accesso alle relative domande è stato di 44 milioni di euro nel 2024. Tra gennaio 2025 e il 2 ottobre 2025 il valore dei debiti dichiarati è arrivato a 28 milioni di euro. Nel corso del 2024 sono state presentate 116 procedure, mentre nel 2025, alla stessa data, ne risultano 103. Sono i dati, aggiornati al 2 ottobre, forniti dall’ordine dei commercialisti di Bergamo per quanto riguarda il sovraindebitamento a Bergamo e provincia. Tra le procedure più ricorrenti si distingue la liquidazione controllata dei beni, che ha registrato 69 casi nel 2024 e 59 nel 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

