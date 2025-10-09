Sottrae il figlio e fugge in Romania arrestata latitante | deve scontare una condanna per sfruttamento della prostituzione

Perugiatoday.it | 9 ott 2025

Una rumena 34enne è stata arrestata a Bucarest su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia. La donna era ricercata per reati legati allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, commessi tra il 2013 e il 2014 nel territorio perugino.Secondo le indagini, la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

