Sottrae il figlio e fugge in Romania arrestata latitante | deve scontare una condanna per sfruttamento della prostituzione

Una rumena 34enne è stata arrestata a Bucarest su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia. La donna era ricercata per reati legati allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, commessi tra il 2013 e il 2014 nel territorio perugino.Secondo le indagini, la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it