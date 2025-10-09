Sottocorona il ricordo della sua La7 | Entrava nella quotidianità degli spettatori Mentana | Al Tg la scrivania resterà sua

Una scomparsa che è stata davvero un fulmine a ciel sereno, un’espressione che per Paolo Sottocorona è ancor più calzante. È da questa sorpresa, e dall’enorme dolore, che parte l’accorato ricordo di La7 del suo storico volto del meteo, deceduto la sera di mercoledì 8 ottobre. «Apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori », sottolinea un servizio di TgLa7. «In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi. 🔗 Leggi su Open.online

