La Sagra dei Frutti del Sottobosco a Portico e la Sagra della Castagna a Premilcuore daranno il via questa domenica alle varie manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti autunnali nei paesi dell’ Appennino e delle vallate. Infatti, domenica 19 sarà la volta della Sagra del Tartufo a Dovadola col bis domenica 26 e della stessa Sagra della Castagna nel paese dell’alta valle del Rabbi, cui seguiranno la Sagra dei Frutti autunnali della Romagna Toscana a Rocca San Casciano e nelle prime due domeniche di novembre la Sagra del Bartolaccio a Tredozio. Va detto anche che ogni domenica di ottobre si svolge a Marradi la Sagra delle Castagne, una fra le prime organizzate in Appennino, raggiungendo quest’anno la 62ª edizione, davanti per un solo anno a quella di Premilcuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sottobosco e castagne, sagre autunnali al via