Sostituzione della copertura del depuratore per migliorare la qualità dell' aria
Proseguono gli interventi di ammodernamento al depuratore di Verona (nel video in basso), gestito da Acque Veronesi. Da questa settimana è partito un cantiere che durerà tre mesi e che prevede la rimozione e la sostituzione dell’intera copertura della sezione di pretrattamento dei reflui. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: sostituzione - copertura
Proseguono gli interventi di efficientamento del depuratore di Verona, gestito da Acque Veronesi. Da questa settimana e per una durata di tre mesi prenderà il via la rimozione e sostituzione dell’intera struttura di copertura della sezione di pre-trattamento dei r - facebook.com Vai su Facebook
Acque Veronesi: nuovi interventi per ridurre gli odori al depuratore di Verona - Il depuratore di Verona, gestito da Acque Veronesi, avrà delle nuove coperture per un investimento pari a 1. Si legge su giornaleadige.it