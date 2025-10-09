Sostituzione della copertura del depuratore per migliorare la qualità dell' aria

Proseguono gli interventi di ammodernamento al depuratore di Verona (nel video in basso), gestito da Acque Veronesi. Da questa settimana è partito un cantiere che durerà tre mesi e che prevede la rimozione e la sostituzione dell’intera copertura della sezione di pretrattamento dei reflui. 🔗 Leggi su Veronasera.it

