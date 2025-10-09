Sostenibilità Perrini Bocconi | Economia circolare riduce costi e aumenta ricavi

(Adnkronos) – “Dalla ricerca emerge che il tema principale è che l’economia circolare non solo può contribuire a migliorare la salute e la temperatura del pianeta, ma soprattutto che ci sono una serie di benefici in termini economici per le imprese”. Lo ha detto oggi all’Adnkronos Francesco Perrini, Head of Sustainability di Sda Bocconi School . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sostenibilità, Perrini (Bocconi): “Economia circolare riduce costi e aumenta ricavi”

